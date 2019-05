Comboio descarrila e mata quatro pessoas no centro de Moçambique

Um comboio de mercadorias descarrilou esta quarta-feira no centro de Moçambique e provocou a morte de quatro passageiros e existem seis desaparecidos, disse à Lusa fonte oficial.



Suspeita-se que os desaparecidos estejam entre os escombros dos vagões caídos.





No total, seguiam na composição dois maquinistas, um condutor e 24 agentes de segurança privada.O acidente aconteceu pelas 08h30 (menos uma hora em Lisboa) e feriu ainda nove agentes de segurança privada que escoltavam a locomotiva do porto da Beira até ao Zimbabué.A composição, com 29 vagões e três cisternas, transportava alimentos, painéis solares e combustível.Segundo Belarmino Silvestre, funcionário dos Caminhos de Ferros de Moçambique (CFM), o acidente terá sido causado por problemas nos travões, que começaram a falhar na estacão de Belasse.As autoridades aguardam por uma grua, oriunda da cidade Beira, para remover os vagões descarrilados.Lara de Melo, diretora dos serviços de urgência do Hospital Provincial de Chimoio, disse à Lusa que a maior parte dos feridos apresentam fraturas e escoriações múltiplas.