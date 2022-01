Um avião caiu minutos depois da descolagem e acabou destruído por um comboio perto da cidade norte-americana Los Angeles, no estado da Califórnia.As imagens a que oteve acesso mostram o comboio a colidir com a aeronave numa passagem de nível que fica junto a um aeroporto da cidade de Los Angeles. O piloto teve de ser transportado para uma unidade hospitalar. Os ocupantes do comboio não ficaram feridos.O piloto do avião e único ocupante do mesmo tinha sido colocado em segurança pela polícia.