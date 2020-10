Comboio que transportava petróleo descarrila no Texas. Veja as imagens

Um comboio com 25 carruagens descarrilou, na manhã desta quinta-feira, no Kansas, estado do Texas, nos Estados Unidos da América.

O comboio de carga, que transportava petróleo, derramou produtos químicos na área circundante ao descarrilamento, provocou cortes de energia e obrigou à retirada de pessoas das casas, escolas e estabelecimentos que rodeiam o local, avança a Fox News.

O acidente afetou cerca de 600 pessoas, escolas e empresas tendo sido criado um perímetro de segurança de mais de um quilómetro ao redor da zona do acidente, pela polícia local, para averiguar os danos do acidente.



Segundo os jornais locais não há registo de feridos. O acidente ocorreu por volta das 7h30.