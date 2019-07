Comboios e voos com perturbações devido a altas temperaturas no Reino Unido

Alguns serviços ferroviários e aéreos estão ainda esta sexta-feira a sofrer perturbações devido às temperaturas recorde de quinta-feira no Reino Unido, que ultrapassaram os 38 graus centígrados.Algumas linhas ferroviárias internas continuam afetadas por problemas com os cabos eletrificados ou limitações impostas sobre a velocidade devido ao risco de sobreaquecimento dos carris, que também afetaram os comboios do Eurostar para Bruxelas.Vários aeroportos da capital, nomeadamente Heathrow, que assegura muitas das ligações com Portugal, indicaram estar a registar atrasos ou cancelamentos de voos.O instituto meteorológico britânico confirmou que o país registou na quinta-feira a mais alta temperatura de sempre no mês de julho, 38,1 graus centígrados em Cambridge.A temperatura mais alta de sempre no Reino Unido foi registada em agosto de 2003, quando os termómetros subiram aos 38,5 graus centígrados.As previsões meteorológicas para esta sexta-feira e os próximos dias são de temperaturas entre os 21 a 28 graus centígrados e aguaceiros em muitas partes do país.