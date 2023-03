Comboios voltam a circular na Grécia 21 dias após acidente grave

O transporte ferroviário na Grécia começou esta quarta-feira a ser retomado gradualmente, 21 dias após a colisão frontal de dois comboios que causou 57 mortos e paralisou a circulação nas ferrovias do país.

Vários comboios suburbanos em Atenas e Patras voltaram esta quarta-feira a circular, assim como várias rotas turísticas no centro e no sul da Grécia.

Embora o Governo tivesse previsto retomar as rotas intermunicipais e de mercadorias no norte do país, estas continuam suspensas porque os maquinistas se recusam a conduzir os comboios, sublinhando que ainda persistem problemas de segurança naquelas vias.