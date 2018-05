Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Combustível e bens entregues sob escolta no Brasil

Abastecimento começa a regressar lentamente ao normal.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:32

Com o apoio de escoltas militares e policiais, inclusive com o uso de blindados e helicópteros, o reabastecimento de combustíveis, alimentos e medicamentos foi ontem parcialmente retomado no Brasil, ao nono dia de greve dos camionistas, mas a normalização total ainda vai demorar.



Blindados do Exército e da polícia foram buscar camiões de combustível a refinarias de todo o país e escoltaram-nos até aos postos de gasolina, ainda em número insuficiente, mas dando um alívio aos serviços públicos e aos cidadãos.



Ao mesmo tempo, alimentos e outros bens foram entregues sob escolta a supermercados e os hospitais começaram a receber abastecimentos essenciais como garrafas de oxigénio e produtos para hemodiálise. Segundo o governo, ontem já não havia estradas bloqueadas, mas os camionistas continuavam parados nas bermas em vários estados.



De acordo com vários ministros e representantes dos camionistas, a greve só ainda não cessou totalmente porque agitadores políticos, que não se quiseram identificar, infiltraram-se na paralisação e impedem os motoristas de voltar ao trabalho.