Comcast vence leilão e compra canal britânico Sky

Processo de compra da Sky arrastava-se há meses, tendo sido concluído através de leilão, no fim de semana.

13:56

A norte-americana Comcast, que detém as cadeias NBC e CNBC, ganhou o leilão para a compra do canal britânico Sky por 33 mil milhões de euros.



Na semana passada, o regulador do Reino Unido, Takeover Panel, tinha decidido que a oferta das empresas norte-americanas 21st Century Fox e Comcast pela Sky iria ser decidida em leilão.



Com esta operação, a Comcast vai duplicar o número de clientes.



"Esta aquisição vai permitir-nos aumentar de forma rápida, eficiente e significativa a base de clientes e expandir internacionalmente", afirmou o presidente executivo, Brian Roberts, em comunicado.



A Comcast, que inclui as cadeias NBC, CNBC e Telemundo, bem como os estúdios Universal, tinha aumentado em 11 de julho a sua oferta pela Sky para 26.000 milhões de libras (cerca de 30.000 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), horas depois de a Fox ter oferecido 24.500 milhões de libras (27.000 milhões de euros) pelo grupo britânico, onde detém 39% do capital.



O processo de compra da Sky arrastava-se há meses, tendo sido concluído através de leilão, no fim de semana.



Depois de três rondas de ofertas, a Comcast apresentou a maior proposta, levando a administração da Sky a recomendar a aceitação da mesma.



A Comcast, maior fornecedora de televisão por cabo nos Estados Unidos, com 29 milhões de clientes, espera concluir a aquisição até final de outubro.