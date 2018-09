Candidato de Trump ao Supremo Tribunal é ouvido no Senado

Brett Kavanaugh, de 53 anos, parece estar em boas condições para ser confirmado.

Por Lusa | 05:39

A audição pública do candidato do Presidente norte-americano ao Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, começa esta terça-feira no Senado, onde o esperam democratas insatisfeitos com a ideia de aquela instituição fundamental passar a ser conservadora nas próximas décadas.

Mas, apesar das suas declarações indignadas, Kavanaugh, de 53 anos, parece estar em boas condições para ser confirmado, graças à estreita maioria dos republicanos na câmara alta do Congresso norte-americano (51-49) e a alguns senadores democratas que enfrentam, nas eleições intercalares de novembro, reeleições difíceis em estados pró-Trump.

Muito aguardada, a audição pública terá início às 09h30 locais (14h30 de Lisboa), com a declaração do magistrado candidato e de cerca de 30 intervenientes, entre os quais a antiga secretária de Estado republicana Condoleezza Rice.