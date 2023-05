Começa julgamento de 13 algeados envolvidos em ataque a parlamento de Hong Kong

O julgamento de 13 pessoas alegadamente envolvidas no ataque ao parlamento de Hong Kong, em 2019, começou esta segunda-feira na região administrativa chinesa.

O episódio foi o mais violento dos primeiros dias dos protestos pró-democracia que abalaram Hong Kong nesse ano, com milhões de manifestantes a organizarem marchas e concentrações durante várias semanas.

Na noite de 1 de julho de 2019, quando se assinalava o 22.º aniversário da transferência de Hong Kong do Reino Unido para a China, manifestantes atacaram o Conselho Legislativo (LegCo), o parlamento de Hong Kong, depois de forçarem a entrada e exibirem a bandeira da era colonial britânica. Os manifestantes partiram janelas e pintaram as paredes com graffiti.