Começou a ser ouvida tripulação de navio em tragédia ambiental no Sri Lanka

A tripulação do navio porta-contentores que arde ao largo de Colombo há 12 dias começou hoje a ser interrogada, na investigação criminal sobre um dos piores casos de poluição marítima da história do Sri Lanka.

"Entrevistámos três tripulantes até agora", disse um porta-voz da polícia, referindo-se ao capitão, ao engenheiro-chefe (ambos russos) e a um segundo oficial (indiano).

O Departamento de Investigação Criminal do Sri Lanka é responsável por apurar as causas do incêndio, que começou no passado dia 20 a bordo do porta-contentores MV X-Press Pearl, bem como de avaliar os danos causados ao meio ambiente por este incidente.