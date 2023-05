Comédia solidária por ativista atingido no Chile

O Grupo de Estudantes Universitários do Porto da Amnistia Internacional promove, no sábado, em Matosinhos, um espetáculo de stand-up comedy em solidariedade com o ativista chileno Gustavo Gatica, que ficou cego após ter sido atingido por uma bala de borracha das forças policiais do Chile, quando participava nas manifestações nacionais de 8 de novembro de 2019, naquele país.

"Até hoje ainda não houve responsabilização das autoridades por este ato de uso excessivo da força. Este evento é realizado em honra de Gustavo, um grande admirador de comédia", refere a Amnistia Internacional. O espetáculo solidário está marcado para sábado, às 21h00, nas instalações do Grupo Dramático e Musical Flor de Infesta, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos. Contará com a atuação de Zé Pedro Rodrigues, Miguel Vieira, Pedro 'Rodas' Silva, João 'Bot' Moreira e Tomás Matos.

"Todos os fundos arrecadados no decorrer deste evento serão aplicados à defesa dos direitos humanos, especificamente ao caso de Gustavo Gatica", indica o Grupo de Estudantes Universitários do Porto da Amnistia Internacional.