Comediante de 35 anos morre vítima da Covid-19 dois dias depois de começar a documentar a sua luta

Joe Luna, um comediante de 35 anos de Los Angeles, Estados Unidos, morreu vítima da Covid-19 dois dias depois de começar a registar a sua luta contra a doença.O homem começou a publicar a sua luta online e chegou a afirmar que duvidou da gravidade deste vírus. Joe El Cholo, nome de palco, começou a divulgar a sua luta a 21 de novembro alertando os seguidores que "o Covid não é uma brincadeira" e que foi infetado através de um contacto próximo.Um vídeo de 35 minutos, que serviria um "propósito educativo", seria o primeiro de uma série de diários a documentar a sua experiência, no entanto viria a ser o último também. Joe morreu 48 horas depois após ter dado entrada no hospital com o quadro clínico agravado. O comediante tinha diabetes e revelou que sofreu com dores no peito.Já no hospital, o comediante ainda partilhou um segundo vídeo do estado em que as unidades de saúde se encontram. "Com sangue e lixo de outras pessoas", afirma num vídeo de oito minutos.Joe desenvolveu ainda uma pneumonia e devido às suas condições pré-existentes de saúde o quadro clínico agravou-se muito rapidamente.