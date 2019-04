Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comediante vence eleições presidenciais na Ucrânia

Vladimir Zelenski foi eleito com mais de 70% dos votos.

18:12

O comediante ucraniano Vladimir Zelenski foi eleito como presidente da Ucrânia com mais de 70% dos votos.



O candidato recebeu 73,2% dos votos, contra os 25,3% do atual presidente do país, Pyotr Poroshenko.



Recorde-se que 39 candidatos participaram na disputa presidencial da Ucrânia.