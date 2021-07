Comentadora britânica de extrema-direita deportada da Austrália após desrespeitar regras de confinamento

Katie Hopkins, comentadora britânica de extrema-direita, foi deportada da Austrália depois de ter publicado um vídeo na rede social Instagram no qual desrespeitava as regras de quarentena da Covid-19 nos hotéis.



Hopkins viajou até ao país para participar na edição australiana do reality show 'Big Brother VIP'.







Mas Katie não ficou por aqui. De acordo com a BBC, a mulher classificou as restrições à circulação provocadas pela Covid-19 como "a maior farsa da história humana".



"Pensar que ela poderia pensar que as medidas que estamos a toma para manter a nossa comunidade segura podem ser tratadas com tal comportamento juvenil e imbecil é incompreensível", afirmou o ministro da Saúde do estado de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard, citado pela Agência Reuters. A publicação foi entretanto removida da sua conta no Instagram. Katie foi também demitida do programa.

A comentadora foi ainda multada por não usar máscara e escoltada para o aeroporto para regressar ao país de origem. Hopkins acabou por admitir que estava a brincar, mas não comentou a sua deportação. O estado da Austrália do Sul apertou as restrições da pandemia com o cancelamento de grandes eventos e o encerramento de restaurantes, ginásios e lojas de bens não essenciais, depois de terem sido registados três casos de Covid-19 através de transmissão local.