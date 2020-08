Comer muito arroz aumenta as possibilidades de morrer de ataque cardíaco

Comer muitas quantidades de arroz aumenta o risco de morrer de ataque cardíaco devido aos elevados níveis de arsénio que se concentram no cereal. A conclusão é de um estudo das universidades de Manchester e de Salford, que correlacionaram a prevalência de doenças cardiovasculares e a exposição ao arsénio.Este produto químico acumula-se naturalmente nas plantações de arroz e tem sido muito associado a doenças graves como o cancro, por exemplo.A sua concentração aumenta em locais onde foram utilizados herbicidas ou água misturada com a substância para fins de irrigação. Como o arroz é cultivado em zonas húmidas, absorve facilmente a substância perigosa."O estudo sugere que os 25% dos maiores consumidores de arroz na Inglaterra e no País de Gales podem estar sob maior risco de mortalidade cardiovascular devido à exposição ao arsénio inorgânico em comparação com os 5% mais baixos dos consumidores de arroz", explica o professor David Polya, da Universidade de Manchester.O arroz é um alimento muito comum em várias dietas de todo o Mundo, no entanto.