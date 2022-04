Comerciante português detido no Chile por suspeita de ligações à explosão no porto de Beirute em 2020

A polícia do Chile intercetou esta quarta-feira, no aeroporto de Santiago, o comerciante português procurado pela Interpol suspeito de introduzir "elementos explosivos no Líbano", que resultaram na trágica explosão ocorrida em 2020 no porto de Beirute.

O português, que tinha embarcado em Madrid com destino a Santiago do Chile, foi intercetado por agentes da Polícia de Investigação do Chile, na sequência de um "aviso amarelo emitido pela Interpol", explicou a chefe da Polícia Internacional do Aeroporto Arturo Merino Benítez, citada pela agência EFE.

Por ter introduzido "elementos explosivos no Líbano", este "comerciante de nitrato" português é suspeito numa investigação sobre a explosão em Beirute em agosto de 2020, onde morreram mais de 200 pessoas e 6.500 ficaram feridas, incidente que causou a devastação de bairros inteiros na capital libanesa.