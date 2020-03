em cerca de 30 metros de altura, o equivalente ao um prédio de 10 andares, e

mais de 272 metros de comprimento, o equivalente ao comprimento de três campos de futebol. Pode também viajar a uma velocidade de 17,5 nós (20,1 mph).

cirurgia, serviços de radiologia, laboratório, farmácia e uma sala para realizar tomografia. Esta embarcação possui uma instalação médica completa que inclui também uma clínica odontológica, uma fábrica de oxigénio através de plantas, um laboratório de optometria e refrigeradores para armazenar cinco mil unidades de sangue.



Este hospital pode ter até duas mil pessoas a bordo. Tem uma estação de água doce que produz 300.000 galões de água por dia. Outros serviços a bordo incluem um laboratório de satélite e um depósito de equipamentos médicos. Além de tudo isto, este navio conta ainda com lavandaria e uma morgue própria devido à natureza do trabalho que executa.



O navio Comfort esteve em desastres como o

terramoto no Haiti em 2010, atracou na costa de Nova Orleans após o furacão Katrina, em 2005.



Já em Nova Iorque esteve nos dias após o 11 de setembro de 2001. O navio hospital ofereceu ajuda e assistência médica em grande parte para médicos de emergência da altura e é agora a solução encontrada para ajudar os sistema de saúde de Nova Iorque, que se encontra a colapsar, devido aos milhares de infetados.

