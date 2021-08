"Comia para esconder emoções": O antes e depois de uma atriz após foto antiga com Djokovic

Rebel Wilson, atriz e comediante australiana, partilhou, nas suas redes sociais, uma fotografia antiga onde surge ao lado de Novak Djokovic, e na qual lembrou momentos difíceis, em que "comia para esconder emoções", numa altura em que acumulou "excesso de peso" devido à morte do pai."Eu sei que habitualmente publico fotos onde fico bem... mas encontrei esta fotografia antiga no meu e-mail e pensei: 'wow'. Lembro-me que esta foi a fase em que estive menos saudável - com excesso de peso e a comer muita comida de plástico. Comia para esconder as minhas emoções", começou por dizer, relembrando o motivo que a levou a 'negligenciar' a própria saúde."O meu pai tinha falecido com um ataque de coração, e foi um momento muito triste. Eu não me estava a valorizar como devia. É interessante que, ainda assim, tentei sorrir e tentava estar ativa fisicamente. Esta fotografia foi captada durante um evento de caridade - um torneio de ténis - em que participei apesar de sentir muitas dores", reiterou, elogiando o encontro que teve com o tenista sérvio: "já agora, o Djokovic é uma pessoa mesmo simpática".E prosseguiu: "Agora olho para trás e estou tão orgulhosa daquilo que me tornei e do que alcancei. Queria partilhar alguma coragem a toda a gente que está a passar por problemas com peso ou com o seu corpo. Eu sei o que sentem. Mas nunca é tarde para tentarem ser melhores e tentarem alcançar a vossa melhor versão. Não é uma corrida nem uma competição - trata-se de se respeitarem e de fazerem o que é melhor para vocês", rematou.