Comichão na pele: O sintoma de Covid-19 que levou a identificar novo paciente 0 em Itália

À medida que o tempo passa, e que se adensam os estudos sobre a Covid-19, que se conhece cada vez mais traços da doença. Um novo estudo feito pela Universidade Estatal de Milão e publicado nesta segunda-feira revela não só outro sintoma da doença, a comichão na pele, como atualiza também o primeiro caso no país.



De acordo com o jornal italiano La Stampa, a primeira infecção confirmada foi afinal no dia 10 de novembro, numa jovem de 25 anos, de Milão, que foi submetida a uma biópsia devido a uma dermatite atópica.





"Com base no que observamos nestes meses nos doentes de Covid, que apresentavam lesões cutâneas, comecei a questionar-me se não seria possível encontrar algo similar antes do início oficial da pandemia. E, efetivamente, nós encontramos nos exames histológicos feitos em alguns pacientes do outono de 2019", explicou o responsável pelo estudo, o investigador Raffaele Gianotti que acredita que possam ainda haver mais casos, que não foram tratados como doentes Covid, em outubro de 2019.Até agora, o paciente 0 em Itália era um menino de quatro anos que foi atendido num centro de saúde de Milão com problemas respiratórios e vómitos no dia 30 de novembro. No dia seguinte, apareceram manchas na pele similares às do sarampo. Quase um ano depois foi determinado que este era já um caso de Covid-19.