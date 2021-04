A Comissão Europeia acredita na retoma da livre circulação na União Europeia (UE) neste verão e anunciou que vai disponibilizar 49 milhões de euros para a criação do certificado verde digital, 27 milhões dos quais destinados às infraestruturas tecnológicas dos países. A informação foi avançada em entrevista pelo comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, e em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março relativa à criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da Covid-19, um documento bilingue e com código QR que deve entrar em vigor até junho.









Na mesma entrevista, Didier Reynders saudou o “trabalho ativo” da presidência portuguesa para avançar rapidamente na criação deste certificado, “tendo também em conta que as atividades turísticas são muito importantes em Portugal”.

Também “para o verão” a Pfizer anunciou que está a preparar uma versão da vacina anti-Covid mais diluída e capaz de ser armazenada durante meses à temperatura de um frigorífico normal. A informação foi confirmada pelo presidente executivo da farmacêutica, Albert Bourla, que explicou que a nova versão visa facilitar o uso e armazenamento do produto, que atualmente tem de ser armazenado a -70º centígrados. O objetivo é “estender o tempo de refrigeração, tirando a vacina de um supercongelador a -70 graus e colocando-a num frigorífico clássico, a -20 graus durante um mês”, esclareceu o responsável. O presidente executivo da Pfizer diz-se “otimista” em relação à capacidade do produto de controlar a nova variante detetada na Índia.



Rui Nogueira, médico de Medicina Geral e Familiar

Vimos, neste fim de semana, grandes filas de gente nos centros comerciais. Fechá-los à uma da tarde é uma boa ideia?

Rui Nogueira: Os centros comerciais com horário alargado beneficiariam todos, até pela experiência que temos com os hipermercados. Fechar cedo é dar azo a ajuntamentos.

Que conselhos se podem dar às pessoas?

Que mantenham o distanciamento, que é sempre difícil nos centros comerciais. Seria importante controlar a entrada de clientes no próprio centro e não apenas nas lojas.

A vacinação torna o cenário menos preocupante?

Não. A maioria dos vacinados tem mais de 60 anos e essa não é a faixa etária que vemos ajuntar-se.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde detetou irregularidades no processo de vacinação.

Neste momento há três milhões de vacinados e 169 suspeitas de irregularidade. Creio que terão de ver mais com o início do processo, quando havia indefinição e até alguma confusão.