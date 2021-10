Comissão aprova relatório que acusa Bolsonaro de crimes contra a Humanidade

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado brasileiro que investigou a gestão da pandemia pelo governo aprovou esta quarta-feira, por sete votos contra quatro, o relatório final que acusa o presidente Jair Bolsonaro por nove crimes, incluindo crimes contra a Humanidade. O relatório, que tem ao todo 80 acusados, foi já entregue ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a quem cabe instaurar os processos na Justiça.





No documento, da autoria do senador Renan Calheiros, Bolsonaro é acusado de crimes contra a Humanidade, disseminação de pandemia, incitamento ao crime, infração repetida das normas sanitárias, disseminação de notícias falsas, prevaricação, crime de responsabilidade, charlatanismo e uso irregular de verbas públicas. Não obstante a gravidade das imputações, Bolsonaro classificou esta quarta-feira a CPI como “uma palhaçada” e repetiu que o destino do relatório será o cesto do lixo de Aras, que é acusado pela oposição de proteger o governo e o presidente.