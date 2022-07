Comissão Assalto ao Capitólio coopera com Justiça sobre esquema para manter Trump no poder

A comissão parlamentar norte-americana que investiga o assalto ao Capitólio está a cooperar com o Departamento de Justiça sobre um esquema ilegal para manter Donald Trump no poder, disse esta quarta-feira o líder Bennie Thompson.

"A única questão em que nos envolvemos com eles é a lista de eleitores fraudulentos", explicou o congressista aos jornalistas, citado pelo Politico, depois de ter dito na emissão da imprensa nacional que a comissão já começou a partilhar informações com o Departamento de Justiça.

Esta investigação judicial centra-se no plano de enviar 'grandes eleitores' falsos e pró-Trump para a certificação do resultado das eleições no Congresso. Nos Estados Unidos, cada estado tem um número de 'grandes eleitores' definido com base no tamanho da população, e são estes que formalizam a escolha do presidente, de acordo com o sentido de voto dos respetivos cidadãos.