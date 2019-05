Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão de Direitos Humanos preocupada com morte de detido em esquadra de Cabo Verde

Um jovem que estava detido numa esquadra da Polícia Nacional foi morto a tiro por um agente daquela força policial.

A presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania cabo-verdiana mostrou-se esta sexta-feira preocupada com o caso de um detido que foi morto a tiro numa esquadra por um agente policial, garantindo que está a acompanhar o caso.



Um jovem que estava detido numa esquadra da Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde foi morto a tiro em 16 de abril por um agente daquela força policial, que no dia seguinte foi encontrado sem vida, em circunstâncias ainda por esclarecer.



Em declarações à agência Lusa, Zaida Morais de Freitas disse que recebeu essa informação "com muita preocupação", e entrou de imediato em articulação com a Polícia Nacional e o Ministério Público, para averiguar e ter as informações necessárias sobre o caso, e garantir que "todo o cidadão cabo-verdiano está a ser protegidos nos seus direitos".



"É uma grande preocupação", afirmou a presidente da CNDHC, indicando que, na sequência desses acontecimentos, esta semana manteve um encontro com a direção da Polícia Nacional "no sentido de procurar entender melhor estas ocorrências".



Zaida Morais de Freitas disse também que a Comissão está em articulação com a família do jovem, no sentido de saber que medidas foram tomadas.



A presidente indicou que a Comissão trabalha na formação da polícia cabo-verdiana, com módulos sobre direitos humanos e cidadania, mas disse ser importante alargar essa formação a outros agentes.



"E pensar em conjunto aquilo que a Comissão possa fazer para colaborar com a PN no sentido de sanar de essas ocorrências que não abonam em nada a promoção e proteção dos direitos humanos", sugeriu.



Zaida Freitas falava à Lusa após intervir, na cidade da Praia, na abertura de uma conferência sobre o jornalismo de investigação, organizada pela Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC).



Na noite de terça-feira, 16 de abril, um jovem, de 23 anos, que estava detido na Esquadra de Achada de Santo António para ser presente ao Ministério Público, terá sido vítima de um disparo com arma de fogo de um agente policial.



O agente policial, de 33 anos, saiu depois da esquadra policial e foi encontrado na manhã seguinte sem vida, num possível quadro de suicídio, após o homicídio do jovem, segundo avançou o comandante regional de Santiago Sul e Maio, Renato Fernandes.



Aquele oficial da PN de Cabo Verde informou que o Comando Regional iria mandar abrir um inquérito interno, que deveria ficar concluído em 30 dias, com vista a apurar as circunstâncias do incidente na Esquadra Policial do bairro mais populoso da capital cabo-verdiana.



Em meados de março, o Departamento de Estado norte-americano apontou as condições nas cadeias como um dos principais problemas de direitos humanos em Cabo Verde.



O relatório refere que "os problemas de direitos humanos incluem condições duras e potencialmente perigosas para a vida nas cadeias e a falha na proteção das crianças da violência e do trabalho infantil".



Na mesma altura, o ministro Fernando Elísio Freire garantiu que "todos os direitos de todos os cidadãos cabo-verdianos são respeitados", e garantiu que o Governo "está a trabalhar para pontuar bem todas estas matérias".