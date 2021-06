Comissão Europeia aponta perspetiva económica "positiva" com recuperação "a decorrer"

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, sublinhou esta quarta-feira a perspetiva económica positiva da União Europeia (UE) e elogiou o trabalho da presidência portuguesa do Conselho pelo "sucesso" na primeira fase da recuperação económica.

"Com certeza que a perspetiva económica é positiva, a recuperação está a decorrer. Ontem [terça-feira] a Comissão [Europeia] publicou o Indicador de Sentimento Económico e estava no nível mais alto dos últimos 21 anos", sublinhou Paolo Gentiloni, acrescentando que este indicador mostra "as expectativas nas empresas e na economia".

Intervindo na primeira sessão da Cimeira da Recuperação, o último evento político da presidência portuguesa do Conselho da UE, organizado pelo ministério das Finanças, o comissário europeu elogiou o "semestre muito bom" de Portugal à frente da UE.