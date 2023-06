Comissão Europeia apresenta no final de junho proposta "equilibrada" para euro digital

A Comissão Europeia vai apresentar, no final de junho, a sua proposta legislativa para criar um quadro jurídico que permita concretizar o euro digital, a forma virtual da moeda única, anunciou esta quinta-feira a instituição, garantindo um regulamento "equilibrado".

"No último ano e meio, colaborámos intensamente com os Estados-membros e com as partes interessadas, bem como com o Banco Central Europeu [BCE] e estamos agora na fase final de preparação de uma proposta de regulamento que permita a criação de um euro digital no futuro", revelou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa após uma reunião dos ministros das Finanças do euro, no Luxemburgo, Paolo Gentiloni apontou que o objetivo é "apresentar esta proposta no final deste mês" pelo que se escusou a "entrar agora em pormenores".