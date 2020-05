Comissão Europeia apresenta plano de recuperação do coronavírus "nas próximas semanas"

O comissário europeu da Economia disse hoje que a Comissão Europeia está "a trabalhar arduamente" na proposta do fundo de recuperação e conta apresentá-la "seguramente nas próximas semanas", embora sem se comprometer com uma data específica.

Durante a conferência de imprensa de apresentação das Previsões Económicas da Primavera, Paolo Gentiloni, questionado sobre o calendário para apresentação do plano de recuperação, interligado com uma proposta revista do orçamento da União Europeia para 2021-2027, sublinhou que "não é um trabalho fácil", mas garantiu que a proposta não tardará, e disse estar "confiante de que o Conselho poderá aprová-lo já em junho".

"O nosso plano vai ser decidido nas próximas semanas, não me cabe a mim decidir quando. Estamos a trabalhar arduamente e não é um trabalho fácil, mas seguramente nas próximas semanas, e utilizo o plural porque não posso dizer 'na próxima semana'. Mas nas próximas semanas, seguramente. E estou certo de que o Conselho o vai aprovar, com todas as discussões que são necessárias", disse o comissário italiano.