Comissão Europeia apresenta primeiras ideias sobre mecanismo das emissões de CO2

O comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, afirmou este sábado, em Lisboa, que vão ser apresentadas aos ministros das Finanças da zona Euro "as primeiras ideias" sobre a introdução do mecanismo de ajustamento das emissões de carbono.

"Hoje temos uma primeira discussão com os ministros [das Finanças] sobre o pacote relativo à transição verde, que a Comissão vai apresentar em julho, em particular sobre o contributo das taxas e do mecanismo do carbono para a transição verde", afirmou Gentiloni, que falava aos jornalistas à entrada para a reunião do Ecofin, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Segundo o comissário, no encontro de hoje será ainda abordada a atualização da diretiva sobe a energia, "que já tem 20 anos e tem de ser modernizada para suportar a energia limpa".

Segundo este responsável, "esta é uma primeira discussão", mas estes tópicos vão voltar à mesa de discussão antes de julho.

A Comissão Europeia está a avaliar a possibilidade de introdução do 'carbon border adjustment mechanism' (CBAM) antes de 2023.

Este mecanismo prevê, no âmbito do pacto ecológico europeu, a introdução de uma taxa sobre o carbono, aplicável às importações dos países que apresentem menos ambições climáticas.

As reuniões informais de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) e da União Europeia (Ecofin) que Portugal recebe no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia arrancaram esta sexta-feira no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, e terminam hoje.

Ao longo do dia, estão previstos dois painéis - um dedicado à recuperação 'verde' da economia e aos impostos ambientais e o outro a questões estruturais da recuperação.

Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia durante o primeiro semestre deste ano.