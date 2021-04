Comissão Europeia avança com processo em tribunal contra farmacêutica AstraZeneca

O objetivo do processo legal é obrigar a AstraZeneca a fornecer as doses estabelecidas nos contratos com a UE.



O comissário europeu da Justiça disse esta quinta-feira, em entrevista à Lusa, que Bruxelas equaciona um processo judicial contra a farmacêutica AstraZeneca, por entregas de vacinas anticovid-19 atrasadas e abaixo do contratualizado, admitindo também não firmar novo contrato.

A Comissão Europeia vai avançar com um processo em tribunal contra farmacêutica AstraZeneca, avança esta quinta-feira o jornal Político.Em causa estão as encomendas de vacinas anti-Covid que ainda não chegaram aos países da União Europeia.

"Temos todas as diferentes opções em cima da mesa [...]. Queremos que a AstraZeneca cumpra os compromissos assumidos nos contratos e, de momento, estamos a exercer pressão para ter a certeza de que é possível fazê-lo", apontou Didier Reynders.

Em entrevista à agência Lusa em Bruxelas no dia em que a imprensa europeia fala num eventual processo judicial da Comissão Europeia contra a farmacêutica, o comissário da tutela realçou acrescentou: "Ainda não há uma decisão, mas é possível que tenhamos de ir à justiça se for necessário, se tivermos demasiados problemas com a AstraZeneca".