Comissão Europeia em alerta após receber e-mail escrito em russo com ameaça de ataque terrorista

A Comissão Europeia recebeu um e-mail, escrito em russo, com uma ameaça de ataque ao metro de Bruxelas, esta quarta-feira.Segundo o jornal Le Soir, a ameaça não era credível, dado o nível de precisão com que foi formulada, mas foi levada "muito a sério" pelas autoridades. Foi aberto um inquérito pelo Ministério Público de Bruxelas, o Centro de Crise está a acompanhar a situação e a polícia federal efetuou rondas de controlo no metro, durante a noite. As patrulhas estão a ser reforçadas.De acordo com um relatório dos serviços de segurança da Comissão Europeia, ao que Le Soir teve acesso, um homem contactou recentemente, por duas vezes, a instituição europeia, através de e-mail. O primeiro contacto foi a 16 de fevereiro, mas não continha nada de alarmante, o segundo, enviado a 3 de março, continha uma mensagem ameaçadora. "Enquanto a UE continua a sua política agressiva, gostaria de alertar para o início de ataques terroristas maciços no território da UE", escreveu o homem, em russo. O homem ainda referiu a "eliminação" da comunidade "LGBT e outras minorias" e de ataques a chefes de Estado e de governo. O e-mail terminou com uma ameaça específica: "A 8 de março, o metro em Bruxelas será explodido entre Yser e Rogier".A ameaça levou a polícia a efectuar todos os controlos necessários, fazendo vistorias em todas as estações de metro. "Levámos isto [a ameaça] muito a sério, fizemos uma vistoria com cães da polícia, capazes de detetar explosivos, que se revelaram negativos, mas permanecemos vigilantes e todos os serviços policiais estão em alerta. O Ministério Público de Bruxelas abriu uma investigação para identificar o(s) perpetrador(es) desta ameaça de bomba", referiu fonte da polícia federal.