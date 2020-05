Comissão Europeia insta Eurogrupo a dar "grandes passos" contra crise do coronavírus

A Comissão Europeia instou esta sexta-feira o Eurogrupo a dar "grandes passos" na resposta económica à crise da covid-19, para que as economias "voltem ao que eram", e disse esperar "progressos rápidos" da discussão dos ministros das Finanças europeus.

"A pandemia do novo coronavírus atingiu todos os Estados-membros e agora temos de dar grandes passos a nível europeu para conseguir que as economias voltem ao que eram", declarou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, com a pasta de "Uma Economia ao serviço das Pessoas".

Numa declaração divulgada antes da reunião desta sexta-feira do Eurogrupo, por videoconferência, sobre a resposta europeia à crise da covid-19 - agora tendo já em sua posse as previsões macroeconómicas da Comissão, que antecipam uma contração recorde este ano na zona euro -, o responsável frisou que "a recuperação económica vai depender de intensos e contínuos esforços".