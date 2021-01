Comissão Europeia não interfere em escolhas para Procuradoria, garante Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia escusa-se a comentar a polémica nomeação do Governo português para o cargo de procurador europeu, lembrando que a instituição não interfere no processo de escolha e que cabe ao Conselho "lidar com isso".

"A Comissão Europeia não está envolvida no processo de seleção para o cargo de procuradores europeus", vinca Ursula von der Leyen em entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social portugueses em Bruxelas.

Questionada sobre a polémica escolha do executivo socialista do magistrado José Guerra para o cargo de procurador europeu, que já teve repercussões internacionais, a líder do executivo comunitário insiste que "o processo de seleção para o cargo de procuradores europeus é da responsabilidade do Conselho".