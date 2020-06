Comissão Europeia prevê época de fogos "acima da média" na Europa

A Comissão Europeia está à espera de uma época de incêndios florestais "acima da média" na Europa, este verão, e destaca o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), com disponibilidade de apoiar os Estados-membros com meio aéreos.

"A primeira época de incêndios florestais já começou na Europa. As projeções de que dispomos apontam para uma época acima da média, tanto no que toca ao número de incêndios, como na área ardida", declarou o comissário europeu da área da Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, sobre a proposta de orçamento da UE para 2021-2027, nomeadamente no que toca à estratégia rescEU, destinada a dar resposta a desastres naturais, Janez Lenarcic referiu que o executivo comunitário está "preparado" para avançar com ajuda aos Estados-membros, nomeadamente numa altura em que vários países europeus registam temperaturas mais elevadas do que habitual.