Comissão Europeia quer "pôr ordem" na publicidade política 'online'

A vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência, Vera Jourová, anunciou esta terça-feira, em Lisboa, que vai apresentar a 23 de novembro um novo quadro legislativo destinado a "pôr ordem no mundo da publicidade política 'online'".

Numa conferência de imprensa à margem dos trabalhos da Web Summit, que decorre desde segunda e até quinta-feira, em Lisboa, Jourová realçou que, atualmente, a publicidade digital para fins políticos "é uma corrida desenfreada de métodos sujos e opacos".

"Tentar influenciar as eleições ou o comportamento dos eleitores deve estar sujeito a regras mais rígidas e a uma transparência significativa, também no que diz respeito aos métodos de direcionamento. Temos de apertar o botão de 'desacelerar', porque a nossa democracia é muito preciosa para permitir essa atitude de 'agir rápido e quebrar as coisas'", defendeu.