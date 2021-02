Comissão Europeia tem plano contra novas variantes da Covid-19

A Comissão Europeia propôs um novo plano de biodefesa contra a Covid-19, centrado na deteção de novas variantes do novo coronavírus. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que justificou a estratégia pela necessidade de "preparar a Europa para a crescente ameaça das variantes" do SARS-CoV-2. Novas medidas focam-se na deteção e análise de novas estirpes do vírus, na aceleração de vacinas adaptadas às mutações e num aumento da produção de vacinas contra a Covid-19, novas ou adaptadas.No total vão ser aplicados 150 milhões de euros para a pesquisa e sequenciação de variantes e ainda 75 milhões de euros para melhorar a capacidade dos testes e desenvolver outros que permitam detetar novas estirpes. Von der Leyen anunciou também que a União Europeia quer incluir cláusulas nos contratos com as farmacêuticas, que permitam que não se compre vacinas que não sejam eficazes contra novas variantes, podendo ainda solicitar versões mais atualizadas.