Comissão no Chile aprova prisão domiciliária para reclusos a partir dos 65 anos

A Comissão de Direitos Humanos do Senado do Chile aprovou na terça-feira um projeto de lei que permite a reclusos com mais de 65 anos, em condições especiais, como doença grave, cumprirem as penas em prisão domiciliária.

O projeto de lei estabelece a prisão em casa para os homens com mais de 70 anos e as mulheres com mais de 65 anos que sofram de doença terminal ou doenças físicas graves.

Esta proposta, que não especifica quais os crimes excluídos e que ainda tem de ser debatida e votada no plenário do Senado, foi aprovada com três votos a favor, dos membros do partido de direita Chile Vamos, e um contra, do Partido Comunista do Chile, segundo o canal daquele país sul-americano Teletrece.