Comissão parlamentar denuncia supostas ameaças do filho do Presidente do Brasil

A Comissão Parlamentar de Investigação (CPI) do Senado brasileiro que investiga a gestão governamental da pandemia de covid-19 denunciou supostas ameaças alegadamente feitas por um dos filhos do Presidente do país, Jair Bolsonaro, na terça-feira.

Vários membros da comissão consideraram uma ameaça aos senadores e ao próprio Senado um vídeo divulgado por Renan Bolsonaro, quarto filho do Presidente brasileiro, numa loja de armas que ele chamou de 'brinquedos' em que aparecia escrito, numa espécie de legenda, a mensagem "Alô CPI".

Renan Bolsonaro foi mencionado nesta investigação parlamentar pelas suas relações com um empresário que intermediou negociações de vacinas contra a covid-19 que envolveram o Governo brasileiro.