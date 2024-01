Comissão parlamentar dos EUA aprova pedido de destituição de secretário da Segurança Interna

Uma comissão parlamentar aprovou esta madrugada o pedido de destituição do responsável pela política de imigração dos EUA, o secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, que irá agora a debate na câmara baixa do Congresso.

Depois de um longo debate, que se prolongou durante todo o dia e para além da meia-noite em Washington (05h00 desta quarta-feira em Lisboa), os republicanos, que têm a maioria na Câmara dos Representantes, garantiram a aprovação do início do processo de destituição do democrata.

Os dois artigos de destituição enviados pela Comissão de Segurança Interna para o plenário da câmara acusam Mayorkas de recusa "intencional e sistemática" de fazer cumprir as leis de imigração, numa altura em que a segurança fronteiriça ganha importância para as presidenciais de novembro.