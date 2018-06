Espanha pede paragem do projeto de mina de urânio perto de Portugal

Comissão de Energia, Turismo e Agenda Digital do parlamento espanhol pediu ao Governo de Madrid para interromper empresa Berkeley de instalação de uma mina de urânio em Retortillo.

Por Lusa | 15:40

A Comissão de Energia, Turismo e Agenda Digital do parlamento espanhol pediu esta quarta-feira ao Governo de Madrid para parar o projeto da empresa Berkeley de instalação de uma mina de urânio em Retortillo, junto à fronteira portuguesa.

Os deputados da comissão parlamentar também pedem a Madrid para dar toda a informação sobre o projeto ao Governo português, como parte interessada, tomando em consideração as implicações que teria no país vizinho.

A Comissão de Energia, Turismo e Agenda Digital do Congresso dos Deputados (parlamento) aprovou, por unanimidade, um relatório sobre as atividades do Conselho de Segurança Nuclear (CSN) espanhol, que inclui várias resoluções, entre as quais uma relacionada com o futuro da instalação mineira de Retortillo.