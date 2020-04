Comissária europeia da Saúde pede "muita cautela" ao levantar restrições devido ao coronavírus

A comissária europeia da Saúde sublinhou hoje que a pandemia da covid-19 "não vai desaparecer" até haver tratamentos eficazes e vacina, insistindo por isso que é necessária "muita cautela" no levantamento das restrições e coordenação entre os Estados-membros.

Intervindo numa videoconferência organizada pela comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu, a comissária Stella Kyriakides repetiu por diversas vezes que é preciso "extrema precaução" nesta fase em que muitos países começam a 'aliviar' o confinamento e as restrições, apontando que os cidadãos têm de se consciencializar de que, apesar de a situação estar a evoluir favoravelmente, "a vida quotidiana vai continuar a ser afetada no futuro previsível".

"A covid-19 não se vai embora, quero que isto fique muito claro. Vamos ter de aprender a viver com ela [a doença] até haver vacina e tratamentos eficazes", declarou.