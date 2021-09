Comissário dos Negócios Estrangeiros da China em Macau repudia relatório de eurodeputados

O Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em Macau repudiou o relatório sobre a estratégia UE/China aprovado pelo Parlamento Europeu (PE) no qual se pede a Pequim respeito pelo estatuto do antigo território administrado por Portugal.

No documento aprovado pelos eurodeputados em Estrasburgo na quinta-feira, o PE instou Pequim a respeitar a Lei Básica de Macau (miniconstituição do território), que estará em vigor até 2049, e as disposições da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa.

O PE lembrou que ambas impedem qualquer interferência nos processos eleitorais do país e no funcionamento dos meios de comunicação social, numa referência à exclusão de candidatos pró-democracia das eleições ao parlamento local e a atos de ingerência editorial na emissora pública de rádio e televisão.