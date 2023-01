Comité do Congresso dos EUA volta a pedir registos de visitas à residência de Biden

Um comité do Congresso norte-americano, controlado pelos Republicanos, voltou esta segunda-feira a exigir um registo dos visitantes à residência do Presidente Joe Biden em Wilmington, no estado do Delaware, após a descoberta de novos documentos confidenciais no local.

O Comité de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos Representantes está a investigar o chefe de Estado pelo manuseio inadequado de documentos confidenciais datados da época em que Biden era vice-presidente (2009-2017) e senador (1973-2009).

A comissão, presidida pelo Republicano James Comer, já havia exigido essa informação à Casa Branca, mas esta indicou, em 16 de janeiro, que não havia registo de visitas às residências particulares de Biden.