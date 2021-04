Como tornar os orgasmos mais intensos? Conheça o segredo que está a invadir as redes sociais

Nadia Bokodu, conhecida por falar abertamente sobre sexo nas suas redes sociais,

Nadia Bokody, falou com um ginecologista e este esclareceu que essa ideia de que este 'truque' funcionava não estava totalmente fora de questão, mas que a probabilidade era mínima.

experimentou beber café antes do ato sexual para comprovar uma teoria que se está a tornar-se viral no Tik Tok.Depois de um usuário da rede social ter feito um vídeo a afirmar que o café intensificava os orgasmos em 50%, vários internautas decidiram começar também a publicar as suas próprias experiências.

"O efeito da cafeína nos vasos sanguíneos varia. Os vasos sanguíneos do cérebro e do pulmão tendem a contrair-se, enquanto os do estômago tendem a dilatar-se. O efeito pode chegar ao cérebro como um estimulante, e poderá ter uma melhor sensação durante os orgasmos", esclareceu o ginecologista admitindo a possibilidade. O mesmo especialista acrescenta, porém, que a "cafeína não substitui os preliminares e a ligação com o parceiro".

Bokody afirma que experimentou mas confessa que o resultado não foi impressionante. Revela ainda que, por outro lado, os gemidos foram mais intensos.

De acordo com o jornal britânico The Sun, não há nenhuma pesquisa suficientemente sustentada que comprove que os efeitos do café se estendem ao prazer sexual.