Companhia aérea cancelou voo por bebé não usar máscara dentro do avião

Um voo da companhia aérea canadiana WestJet foi esta terça-feira cancelado, depois de um desentendimento sobre o uso de máscara por crianças entre o pai de uma bebé e uma assistente da tripulação.

Safwan Choudhry, que estava a viajar de Calgary para Toronto, no Canadá, com a mulher e as duas filhas, uma de três anos e outra ainda bebé, de 19 meses, foi confrontado por uma assistente de bordo que lhe pediu que as crianças pusessem a máscara.

Choudhry, que ainda perguntou se a menina mais velha podia acabar de comer antes de colocar máscara, foi informado que a WestJet tinha tolerância zero e que a porta do avião não seria fechada enquanto as meninas não colocassem a máscara.

O homem concordou, e apesar das crianças estarem a chorar e bastante nervosas, colocou a máscara à filha mais velha. Já a irmã, de apenas 19 meses, acabou por vomitar quando o pai lhe tentou fazer o mesmo.

De acordo com as declarações de Safwan Choudhry, citado pela BBC, a tripulação passou a agir de forma mais agressiva e disse à família que tinha de sair do avião porque a bebé se recusava a usar máscara. "Nunca tinha visto nada assim, quanto mais tinha experienciado, disse.

Num vídeo publicado na conta do Twitter de Safwan Choudhry, é possível ouvir dois passageiros a defender a família, afirmando que ouviram as ameaças da polícia aeroportuária, que, de acordo com Choudhry, o terá mesmo ameaçado de detenção e pena de prisão.

Earlier today my family endure the most horrific & dehumanizing treatment onboard @WestJet plane. My wife was threatening to be arrested & forcibly removed unless my daughters, 3 yrs & 19 months would wear a mask. While my 3yrs wore her mask, the 19 months old was hysterical. pic.twitter.com/MHnaTnKgCU — Safwan Choudhry (@SafwanChoudhry) September 9, 2020

A situação terá escalado rapidamente, com vários passageiros a colocarem-se do lado da família, que acabou por abandonar o avião. Pouco depois, o voo foi mesmo cancelado.

Num comunicado divulgado pela BBC, a companhia aérea conta uma história bem diferente e refere que os pais se recusaram a colocar a máscara na sua filha mais velha, que tem mais de dois anos.

A nossa tripulação solicitou a presença das autoridades, depois dos passageiros se terem recusado a cumprir ordens e, posteriormente, recusado a desembarcar.

A empresa de aviação revela ainda que devido ao escalar da situação a bordo, a tripulação não estava confortável para realizar o voo que acabou por ser cancelado.

De acordo com a BBC, um dos polícias que foi chamado ao local confirmou que no momento em que a viu, a criança de três anos estava a usar uma máscara de proteção.