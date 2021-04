Companhia aérea chinesa fecha as portas a passageiros vindos do Brasil devido à Covid-19

A companhia aérea chinesa China Southern Airlines deixou de transportar passageiros vindos do Brasil com destino à China, "de acordo com as necessidades de prevenção e controlo da pandemia" da covid-19.

Em comunicado, a China Southern Airlines refere que a suspensão "temporária" abrange todos os passageiros, incluindo cidadãos chineses, que pretendessem viajar do Brasil para a China através de um outro país.

São já 25 os países a constar na lista de proibições da companhia aérea sediada em Guangzhou, incluindo Moçambique.