Companhia aérea do Bahrein fretou voo comercial para retirar pessoas do Afeganistão

A transportadora aérea do Bahrein fretou hoje um voo comercial para retirar pessoas do Afeganistão com destino aos Estados Unidos, numa operação inédita depois da chegada dos talibãs ao poder naquele país.

De acordo com a agência noticiosa do Bahrein BNA, a decisão da companhia aérea Gulf Air faz parte dos "esforços de ajuda humanitária ao Afeganistão e de apoio às operações de retirada dos aliados internacionais".

Os Estados Unidos querem retirar do Afeganistão entre 10.000 e 15.000 norte-americanos e cerca de 60 mil afegãos, tendo solicitado, com caráter de emergência, a utilização de aviões comerciais de companhias aéreas norte-americanas.

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), presentes no país desde 2001.

O aeroporto internacional de Cabul tem sido o ponto de encontro de milhares de pessoas que tentam fugir aos talibãs.

Segundo forças militares britânicas, durante o dia de hoje sete civis afegãos morreram esmagados na multidão perto do aeroporto, no meio do caos dos que tentam fugir.

Os Estados Unidos retiraram cerca de 17.000 pessoas do país desde que a operação de resgate começou, em 14 de agosto, incluindo 2.500 cidadãos americanos.