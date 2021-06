Companhia Aérea Emirates anuncia perdas líquidas de 4,53 mil milhões de euros em 2020

A maior companhia aérea do Médio Oriente, a Emirates, anunciou hoje uma perda líquida de 5,5 mil milhões de dólares (4,53 mil milhões de euros) no ano passado.

Os prejuízos são justificados pelo facto de as receitas terem caído mais de 66% devido às restrições globais de viagens provocadas pela pandemia do novo coronavírus.

A companhia aérea com sede no Dubai afirmou que as receitas diminuíram 8,4 mil milhões de dólares, em grande parte devido à suspensão dos voos de passageiros no seu aeroporto central em março de 2020 e às contínuas restrições de viagem.