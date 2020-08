Companhia aérea testa portas de casa de banho que não precisam ser abertas com as mãos

Uma companhia aérea japonesa, a All Nippon Airways (ANA), está a testar uma nova porta de casa de banho que pode ser aberta com o cotovelo ou com o antebraço.

Além de higiénico, o novo protótipo também ocupa pouco espaço, já que a maçaneta terá uma mola presa a ela para que se possa abrir a porta pressionando-a em vez de a puxar para fora.

O mecanismo de fecho da casa de banho habitual do lado de dentro consiste num botão que os passageiros deslizam para a esquerda ou para a direita. Com esta inovação, um botão maior pode ser bloqueado e desbloqueado com o cotovelo. Desta forma, a porta pode ser aberta e/ou fechada sem utilizar as mãos.

Atualmente, o protótipo da porta está disponível na zona lounge da companhia aérea no Aeroporto Internacional de Tóquio, Japão, onde a empresa estará a recolher feedback até ao final de agosto.



Um dos desafios de projetar qualquer coisa para um avião é a falta de espaço. As portas das casas de banho abrem para dentro (para ocuparem menos espaço no corredor) e têm maçanetas pequenas e planas.

A ideia foi concebida pela JAMCO, uma empresa japonesa especializada em produtos para a indústria da aviação.