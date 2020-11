Companhias aéreas querem certificado internacional de vacinação da Covid-19 para reanimar viagens

E se todos aqueles que são vacinados contra a Covid-19 tivessem um certificado internacionalmente reconhecido associado a um passaporte digital? É isto que as transportadoras aéreas ambicionam numa tentativa de reavivar o setor.O primeiro-ministro britânico nomeou Nadhim Zahawi como ministro do desenvolvimento da vacina da Covid de modo a executar o programa de vacinação.De acordo com o jornal britânico The Independent, a Associação Internacional de Transporte Aéreo tenta persuadir o ministro a trabalhar em conjunto com outros governos numa certificação internacional de forma a que as viagens voltem gradualmente a ter o mesmo fluxo de antes da pandemia sem necessidade de uma possível revacinação.Sem um acordo internacional para que as pessoas vacinadas sejam reconhecidas de forma a viajar livremente, o setor pode manter-se estagnado durante mais alguns meses, o que vai adensar a crise nas companhias aéreas.