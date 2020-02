Compra de produtos dos EUA pela China vai registar atrasos devido ao coronavírus

O novo coronavírus vai atrasar as compras de produtos norte-americanos pela China previstas no acordo comercial preliminar assinado pelos dois países em 15 de janeiro, afirmou esta terça-feira o conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow.

"É verdade, depois do acordo comercial de fase 1, a explosão de exportações que era esperada com este acordo vai demorar mais tempo, por causa do vírus chinês, é verdade", reconheceu numa entrevista ao canal Fox Business.

A China comprometeu-se a comprar nos próximos dois anos cerca de 200 mil milhões de dólares suplementares de produtos provenientes dos Estados Unidos, principalmente produtos agrícolas.

Larry Kudlow admitiu também que o encerramento temporário de fábricas na China e a suspensão de muitas ligações aéreas para evitar a propagação da epidemia podem levar a "um ponto de estrangulamento na cadeia de fornecimento" com preços em alta e perdas para as empresas.

O surto causado pelo novo coronavírus já provocou pelo menos 427 mortos, de acordo com números oficiais.