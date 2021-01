Compra de vacinas contra a Covid-19 pela União Europeia investigada

O secretismo nos negócios de compra de vacinas no espaço europeu está sob suspeita. A procuradora de Justiça Europeia, a irlandesa Emily O’Reilly, iniciou uma investigação aos contratos da Comissão Europeia com várias farmacêuticas, depois de várias denúncias de irregularidades terem chegado a uma ONG."Abrimos um inquérito devido à recusa da Comissão em tornar públicos os documentos relativos à compra de vacinas", afirmou o gabinete de O’Reilly.Em causa estão 2,8 mil milhões de euros para aquisição de 2,3 mil milhões de vacinas a seis farmacêuticas. Os preços e as condições de entrega permanecem confidenciais porque, diz a Comissão, só assim se conseguem bons negócios.Devido ao interesse público da informação, O’Reilly definiu 11 de fevereiro como prazo limite para o executivo comunitário responder às dúvidas sobre condições contratuais muito favoráveis para as farmacêuticas.O governo espanhol retificou a estratégia de vacinação e decidiu que os idosos com mais de 80 anos vão ter prioridade, a seguir ao pessoal médico e assistentes hospitalares ou ao serviço em lares de idosos.O Brasil começou ontem a receber da Índia dois milhões de doses de vacinas da britânica AstraZeneca mas fabricadas naquele país, no Instituto Serum, em Bombaim.O primeiro grande carregamento de vacinas para África chegou ontem a Marrocos, que recebeu dois milhões de vacinas da AstraZeneca. O carregamento permite ao país dar início à campanha de vacinação.A nova variante do vírus descoberta no Brasil é mais infecciosa e é já responsável por metade das novas infeções na cidade de Manaus, no Amazonas.